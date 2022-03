Covid: 2 morti e 1.047 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 MAR - Altre due persone sono morte in Alto Adige a causa del Covid-19, mentre i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato più di mille nuovi casi positivi.

Le due vittime, che portano a 1.445 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono un uomo fra i 60 ed i 69 anni ed una donna ultranovantenne.

Dei 1.047 nuovi contagi, 61 sono stati rilevati sulla base di 800 tamponi pcr (di cui 184 nuovi test) e 986 sulla base di 7.004 test antigenici.

Diminuiscono i ricoveri: 3 pazienti (uno in meno rispetto ad ieri) sono assistiti in terapia intensiva, 68 (5 in meno) nei normali reparti ospedalieri e 32 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate. Altri 5 pazienti Covid-19 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 7.561 (7983 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 353 per un totale di 198.500. (ANSA).