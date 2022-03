Milano-Cortina: Fugatti, pronti 45 mln per Ice Rink di Pinè

(ANSA) - TRENTO, 28 MAR - "Siamo in attesa del parere del Navip (Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti pubblici), ma se dovesse essere negativo la Provincia di Trento è pronta ad investire fino a 45 milioni, compresi i 12 milioni già previsti". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, a margine del rinnovo del protocollo d'intesa con il Coni, in merito al progetto per l'Ice Rink a Baselga di Pinè.

Secondo indiscrezioni, il Navip sarebbe orientato a fornire un parere negativo al progetto presentato da Fincantieri per una struttura da 180 milioni. Malagò, da parte sua, ha difeso la scelta di Baselga di Pinè come sede del pattinaggio: "Altrimenti - ha detto - avremmo dovuto fare una nuova struttura in una città metropolitana".

"L'Italia è stata scelta anche perché la proposta presenta il 92% di impianti già realizzati. A Piné ci dovrà essere un impianto in grado di soddisfare tutti i parametri richiesti", ha concluso Malagò. (ANSA).