Covid: un decesso in Alto Adige e 292 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 28 MAR - In Alto Adige nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo decesso da Coronavirus. Si tratta di una donne ultranovantenne. Lo rileva l'Azienda sanitaria altoatesina. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 235 tamponi Pcr che hanno fatto registrare 13 nuovi casi positivi.

Inoltre dei 2.113 test antigenici eseguiti ieri, 279 sono risultati positivi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri salgono a 73 (+14), mentre rimane stabile a 4 il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione. I pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco sono 5.

Cala il numero delle persone in quarantena che ora sono 6.768 (-288). (ANSA).