Covid: un decesso in Alto Adige, 600 i nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAR - Un altro decesso per Covid in Alto Adige: si tratta di una donna 70 anni. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 592 tamponi pcr molecolari e registrato 30 nuovi casi positivi.

Inoltre sono 570 i test antigenici positivi.

I ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 57 (ieri erano 68), quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco 7 ed i ricoverati in reparti di terapia intensiva 4. (ANSA).