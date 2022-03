Covid: nessun decesso in Trentino, 50 persone ricoverate

(ANSA) - TRENTO, 26 MAR - Rispetto agli ultimi giorni, non varia di molto la situazione dei contagi in Trentino dove anche oggi non si registra alcun decesso, ma altre 471 persone risultano aver contratto l'infezione ed i ricoveri salgono a 50 (12 i nuovi ricoveri, 8 le dimissioni), con 2 pazienti in rianimazione.

Ieri sono stati analizzati 3.387 test antigenici che hanno individuato 440 positivi. I molecolari sono stati invece 270, 31 dei quali sono risultati positivi ai quali si aggiungono 11 conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Al momento - precisa la Provincia di Trento - 4 classi stanno sospendendo la didattica in presenza. I guariti sono 373 per un totale di 142.106 da inizio pandemia. La campagna vaccinale intanto conta 1.202.800 somministrazioni, comprese 426.766 seconde dosi e 326.021 terze dosi. (ANSA).