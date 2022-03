Energia: in Trentino bonus sulle bollette per le famiglie

(ANSA) - TRENTO, 25 MAR - Un bonus automatico di 400 o 300 euro sulle bollette (senza bisogno di domanda) erogato da Apapi a maggio destinato alle famiglie che accedono o accederanno alle quote dell'Assegno unico provinciale. È emerso durante l'incontro tra il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina e l'assessore Achille Spinelli con i segretari di Cgil, Cisl e Uil ed il presidente di Adiconsum. In campo misure per 40 milioni di euro. Il bonus sarà di 400 euro massimi per la famiglia con Icef fino a 0,30, mentre sarà di 300 euro massimi per le famiglie con Icef tra 0,3 e 0,4.

Per le famiglie che percepiscono quota A (sostegno al reddito) dell'Aup con Icef da 0 a 0,16 si chiederà una autocertificazione in cui si dichiara di non godere del bonus nazionale, in questo caso si otterranno i 400 euro di bonus provinciale, altrimenti il bonus sarà quello in arrivo dallo Stato.

Per le altre famiglie non comprese nei parametri potranno ricevere un bonus tra i 200 e i 250 euro a seconda del reddito e del numero dei componenti del nucleo familiare fino al limite di 55.000 euro lordi annui di reddito dichiarato. Ad esempio: un nucleo con 2 componenti e un reddito lordo inferiore a 15.000 euro riceverà 250 euro, un nucleo con 4 o più componenti e un reddito tra 30.001 e 55.000 euro sarà di 200 euro. I nuclei famigliari potenzialmente interessati in Trentino sono tra le 60.000 e le 70.000 con risorse utilizzabili pari a 25 milioni di euro. (ANSA).