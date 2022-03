'Daspo pub' per alcuni avventori a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAR - Il questore di Bolzano ha emesso nei giorni scorsi undici fogli di via, nove avvisi orali e dieci Daspo urbani. Dopo la chiusura di 15 giorni imposta al Bar Pia a Oltrisarco, il questore ha imposto a cinque avventori il divieto di frequentare questo bar e le aree limitrofe, mentre per due cittadini sudamericani è scattato il divieto di frequentare per un anno qualsiasi esercizio in Alto Adige. Altri tre invece per tre anni non potranno frequentare il bar Pia. Per le rapine commesse ai danni di alcuni giovani a due responsabili di questi fatti, attualmente in carcere, sono stati notificati avvisi e orari e i fogli di via. (ANSA).