Covid: presto 400mila altoatesini completamente vaccinati

(ANSA) - BOLZANO, 25 MAR - Il tasso di copertura vaccinale della popolazione residente in Alto Adige vaccinabile, cioè dai cinque anni in su, è ora pari al 78,61 per cento. La settimana scorsa, un totale di 2.281 dosi di vaccino sono state somministrate ad altrettanti cittadini e cittadine della provincia di Bolzano. Di queste, 1.541 erano terze dosi, 627 erano seconde dosi e 113 erano prime vaccinazioni. Ad oggi, le persone residenti completamente vaccinate sono dunque 399.400.

Per l'assessore alla salute Thomas Widmann, „Omicron 2 sta causando un rialzo dei contagi anche in Alto Adige. Chi non è vaccinato continua a rischiare decorsi severi, per cui l'appello resta sempre lo stesso: Proteggiamoci con il vaccino e le terze dosi! Il vantaggio è evidente per tutte le categorie di età." Il direttore generale Florian Zerzer: "Come possiamo notare dal numero dei contagi - per esempio nei paesi di lingua tedesca - la pandemia non è ancora finita. È, e rimane, importante prepararsi bene in vista dell'estate. Essere ben preparati significa farsi vaccinare o eseguire la vaccinazione di richiamo". (ANSA).