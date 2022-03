Donato all'Università di Trento l'archivio Rutigliano

(ANSA) - TRENTO, 24 MAR - A quattro anni dalla scomparsa, la famiglia ha deciso di donare all'Università di Trento l'archivio personale del professore Enzo Rutigliano, nel rispetto delle disposizioni testamentarie del professore.

La convenzione è stata firmata a Palazzo Sardagna da Maria Pia Cariola, erede del professor Rutigliano, e dal rettore dell'Università di Trento, Flavio Deflorian. Alla cerimonia erano presenti anche Pasquale Alferj (che ha gestito il fondo archivistico finora, su indicazione di Rutigliano), Andrea Giorgi (professore di Archivistica) e Thomas Cammilleri (responsabile dell'Archivio di Ateneo).

Appena saranno completate le attività di ordinamento e inventariazione, il fondo sarà messo a disposizione di studiosi e studiose a Palazzo Fedrigotti, a Rovereto, dove ha sede l'archivio storico di UniTrento. Il materiale sarà liberamente accessibile nel rispetto degli accordi presi tra l'Ateneo e l'erede. Il lascito riguarda documenti prodotti e ricevuti da Enzo Rutigliano, di notevole valore storico e culturale e di comprovato interesse scientifico.

Enzo Rutigliano (1944-2018) era approdato a Trento nel novembre del 1968 per studiare sociologia. Nelle stesse aule di via Verdi ha poi tenuto per decenni Storia del pensiero sociologico, uno dei corsi fondamentali dell'allora facoltà, oggi dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale. (ANSA).