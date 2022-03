Cade ultraleggero a San Lorenzo, salvo il pilota

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAR - Un aereo ultraleggero ha preso fuoco nel primo pomeriggio, dopo un atterraggio di emergenza a San Lorenzo di Sebato in Val Pusteria. Salvo il pilota che è riuscito a uscire dal mezzo, prima che prendesse fuoco. L'uomo è rimasto illeso.

Sul posto i vigili del fuoco di San Lorenzo che hanno spento l'incendio e successivamente sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area interessata. (ANSA).