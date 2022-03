Bonus spese informatiche, rimborsi per 4,3 milioni di euro

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAR - In Alto Adige sono 8.899 i beneficiari dell'importo fino a 520 euro per le spese informatiche del personale delle scuole e degli asili. La scadenza è venerdì 25 marzo. In questa giornata i quasi 9.000 insegnanti delle scuole e degli asili dell'Alto Adige riceveranno il cosiddetto "Bonus IT". Si tratta, come noto, del rimborso per i costi degli hardware e i software che gli insegnanti hanno sostenuto nel periodo compreso tra il 5 marzo 2020 e il 15 novembre 2021.

Soddisfatti gli assessori competenti alla scuola Giuliano Vettorato, Philipp Achammer e Daniel Alfreider.

All'inizio dello scorso mese di novembre, la Giunta ha stabilito i criteri e le modalità del rimborso una tantum, stanziando un fondo complessivo di 6 milioni di euro. Gli uffici competenti hanno esaminato negli ultimi mesi 9.653 domande complessive negli ultimi mesi. Di queste, 8.899 sono state approvate, per una percentuale di poco superiore al 92%.

L'importo sarà ora accreditato a 1.094 insegnanti delle scuole materne e a 7.805 insegnanti delle scuole dell'Alto Adige. Per la Provincia l'investimento è pari a 4.309.271 milioni di euro.

Il pagamento una tantum fa riferimento alle spese per l'acquisto di computer, laptop, notebook, scanner, webcam, microfoni e tutti quei dispositivi che hanno come principale finalità le comunicazioni elettroniche, si legge in una nota della Provincia. (ANSA).