Aaa cabinovia Monte Cavallo vendesi

(ANSA) - BOLZANO, 23 MAR - In questi mesi viene sostituita la vecchia cabinovia di Monte Cavallo, realizzata nel 1986, con un modernissimo impianto con cabine a dieci posti. Le vecchie cabine a sei posti, invece di essere rottamate, ora saranno vendute a collezionisti, e a chi è in cerca di un gazebo particolare per il proprio giardino, oppure per il proprio locale. Il sito gondel24.de, specializzato nella compravendita di cabine e di impianti di risalita di tutto l'arco alpino, pubblicizza in questi giorni sui social media, la cessione delle vecchie cabine di Monte Cavallo al prezzo di 1150 euro. La vendita si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile sul parcheggio delle funivie di Monte Cavallo. Il vecchio impianto è stato realizzato dalla Leitner, che ha la sua sede a un tiro di scoppio dalla stazione a valle della cabinovia a Vipiteno e sarà anche responsabile della ristrutturazione e ammodernamento.

L'impianto di Monte Cavallo è l'unico ad attraversare un'autostrada e con la realizzazione di una pista di slittino estiva che sarà attiva anche nella bella stagione. (ANSA).