Ucraina: Unterberger(Svp),proseguire sostegno a Paese invaso

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - "Quello del presidente Zelensky al parlamento italiano è stato un intervento commovente, non a caso accompagnato da numerosi e lunghi applausi. Le parole di Draghi e l'accoglienza del parlamento indicano in modo inequivocabile che l'Italia continuerà a stare dalla parte giusta, quella dell'Ucraina". Lo ha dichiarato la presidente del Gruppo per le autonomie al Senato, Julia Unterberger (Svp), una dei qaattro parlamentari che si sono presentati in aula per il videocollegamento con Zelensky indossando una mise giallo-blu, i colori della bandiera ucraina.

"Draghi ha giustamente ribadito che l'Italia continuerà a offrire tutti gli aiuti possibili e soprattutto si batterà per un rapido ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea - ha detto ancora Unterberger - Non dobbiamo mai dimenticare che qui c'è un paese che è stato aggredito e che questa aggressione da parte della Russia è anche una minaccia ai principi fondativi della civiltà europea".

"Bisogna continuare a sostenere l'Ucraina, intensificando anche gli sforzi per una cessazione del conflitto e a favore dell'accoglienza dei milioni di profughi costretti ad abbandonare il loro paese. Oggi Ucraina e Italia sono vicini più che mai", ha concluso la senatrice Svp. (ANSA).