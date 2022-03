Ucraina: in Trentino ospitati quasi 1.700 rifugiati

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - Dopo la prima notte trascorsa a Budapest, è ripreso questa mattina il viaggio della colonna mobile della Protezione civile trentina e altoatesina in direzione di Bucovina, in Romania, prima dell'arrivo, previsto domattina, a poca distanza da Chișinău in Moldavia, dove sarà consegnato il materiale necessario per allestire un campo per 500 persone in fuga dall'Ucraina.

L'impegno del Trentino per l'Ucraina non si ferma neanche sul fronte dell'accoglienza. Ecco i dati forniti dal Centro informativo per l'immigrazione: 203 persone presenti nelle strutture del sistema Cinformi; 1.477 persone passate dal Cinformi dal 27 febbraio e ospiti di privati; 2.785 posti letto resi disponibili, attraverso manifestazioni di interesse dall'ambito pubblico e da quello privato: di questi 838 posti letto sono resi disponibili nelle famiglie, 250 sono in uso a Cinformi e 150 sono oggetto di contrattazione, in corso, con enti pubblici e privati. (ANSA).