Seduta straordinaria consiglio Bolzano su intercettazioni

(ANSA) - BOLZANO, 22 MÄRZ - L'intera opposizione del consiglio provinciale di Bolzano ha chiesto una seduta straordinaria, dopo la pubblicazioni delle intercettazioni della magistratura nell'ambito dell'inchiesta sul trasporto pubblico locale. I due giornalisti Christoph Franceschini e Artur Oberhofer hanno presentato nei giorni scorsi il libro "Freunde im Edelweiss" (amici nella Stella alpina) che documenta una profonda spaccatura all'interno della Svp.

Come afferma ora l'opposizione in una nota congiunta, "l'intera legislatura è caratterizzata da scandali che coinvolgono la maggioranza, che prende in ostaggio il consiglio provinciale, minando la fiducia della popolazione nella politica". "Su richiesta dell'opposizione, durante la riunione dei capigruppo è stata avanzata una richiesta che le attuali rivelazioni sullo scandalo siano discusse come punto separato nella prossima sessione del consiglio. La richiesta è stata però respinta dalla Svp e per questo motivo è stata chiesta una seduta straordinaria. Il governatore Arno Kompatscher dovrà dire chiaramente se la giunta è ancora in grado di governare", si legge nella nota congiunta. (ANSA).