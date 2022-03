Covid: Kompatscher, su riaperture giuste cautele del governo

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - "Credo che il governo si sia mosso con le dovute cautele" nell'allentamento delle restrizioni anti-Covid. Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

"Qualche settimana fa, tutti ci aspettavamo passi ulteriori - ha aggiunto il presidente altoatesino - ma, visto che in tutta Europa la curva dei contagi sta risalendo e, addirittura, qualche Paese ha reintrodotto restrizioni, come l'obbligo di mascherina all'interno che era stato tolto, allora è anche comprensibile che il governo italiano abbia fatto sì qualche passo verso le riaperture, ma, ripeto, con cautela".

"Adesso dovremo monitorare tutti la situazione, sperando in un miglioramento, un'inversione di tendenza che ci permetta di fare davvero dei passi importanti verso la riapertura", ha concluso Kompatscher. (ANSA).