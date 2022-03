Covid: due decessi in Trentino, i nuovi contagi sono 500

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - Altri due decessi da Covid in Trentino (1.536 da inizio pandemia): si tratta di due uomini ultrasettantenni, entrambi non vaccinati, con patologie pregresse, entrambi morti in ospedale, riferisce il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria. I nuovi contagi sono 500, quasi tutti asintomatici o pauci-sintomatici: 17 casi positivi sono stati rivelati al molecolare (su 344 test effettuati) e 483 all'antigenico (su 4.643 test). I molecolari poi hanno confermato 15 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Attualmente i pazienti ricoverati sono 40 (1 in meno di ieri), di cui 1 in rianimazione (stabile). Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 2 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora tre. I nuovi guariti sono 470, per un totale che arriva a 140.746 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate sono arrivate a 1.200.418, di cui 426.403 seconde dosi e 324.092 terze dosi. (ANSA).