Covid: 2 morti e 1.204 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - L'Alto Adige registra ancora due decessi per il Covid-19, mentre il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria provinciale segnala un balzo in avanti di tutti gli indicatori dello sviluppo della pandemia.

Con le due nuove vittime, un uomo ed una donna entrambi ultranovantenni, il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale a 1.436. I nuovi casi positivi sono 1.204, mai così tanti dal 15 febbraio scorso: 56 sono stati rilevati sulla base di 710 tamponi pcr (188 dei quali nuovi test) e 1.148 sulla base di 7.223 test antigenici. Le fasce d'età più colpite dalle nuove infezioni sono per prime due: da 0 a 9 anni con il 16% e dai 10 ai 19 anni con il 17%. Continua a crescere l'incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti, che ora è di 830 (più 18 rispetto ad ieri), al livello più alto dal 23 febbraio scorso. Cresce anche il numero degli attualmente positivi che sono 6.671 (871 in più).

Sono sempre 5 i pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano quelli in area medica: sono 72, dodici in più rispetto ad ieri. Altri 32 pazienti sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (uno in più rispetto al 14 marzo) e 15 (uno in meno) sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Aumentano di più di 900 le persone in quarantena o in isolamento domiciliare che sono 7.140. I guariti sono 378 per un totale di 194.301. (ANSA).