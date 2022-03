Castelrotto, Andreas Fraccaro commissario straordinario

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAR - La giunta provinciale di Bolzano ha nominato Andreas Fraccaro commissario straordinario per il comune di Castelrotto. Nel paese dell'altopiano dello Sciliar l'intero consiglio comunale si è dimesso, la scorsa settimana, in segno di protesta contro il sindaco, Andreas Colli, per le sue posizioni no-vax.

Fraccaro, già segretario generale del comune di Sarentino, è stato anche consulente del Consorzio dei comuni. Si tratta di un funzionario, ha detto il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, "con grande esperienza amministrativa e qualificazione tecnico-giuridica tali da poter garantire questo servizio". (ANSA).