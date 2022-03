Acqua: a Bolzano dispersione al 32%, a Trento al 19%

(ANSA) - TRENTO, 22 MAR - È pari a 216 euro la cifra spesa nel 2021 da una famiglia in Trentino Alto Adige per la bolletta idrica nel 2021 (460 euro la media nazionale), con un aumento del 4,7% rispetto al 2020. Emerge dai dati dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva diffusi in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. Dispersione idrica al 32% a Bolzano. I nuovi dati dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. Notevoli - sottolinea l'associazione - le differenze tariffarie anche fra i singoli capoluoghi di provincia della stessa regione: in Trentino Alto Adige si va dai 269 euro di Bolzano ai 163 euro di Trento. La regione in cui si rileva la spesa media più bassa è il Molise (183 euro), quella con la spesa più elevata è la Toscana (729, +2,7%.).

In riferimento ai soli capoluoghi di provincia italiani, emerge che a livello nazionale va dispersa il 36% dell'acqua immessa, con evidenti differenze fra le singole regioni e anche fra i singoli capoluoghi della stessa Regione. In Trentino Alto Adige, ad esempio, si passa dal 32% di Bolzano al 19% di Trento.

(ANSA).