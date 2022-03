Widmann, pubblicazioni intercettazioni grande danno per Svp

(ANSA) - BOLZANO, 21 MAR - "I contenuti dei file audio sono noti da tempo e sono stati persino annunciati. Ho chiarito la mia posizione con il governatore molto prima della pubblicazione del libro, in una conversazione personale, quindi la questione era ed è risolta per me". Lo afferma in una nota l'assessore provinciale Thomas Widmann. "Il fatto che queste conversazioni private vengano pubblicate ora, a più di tre anni di distanza e estrapolate dal contesto, è fuorviante e semplicemente scorretto. Nasce il sospetto che questa azione sia stata preparata con largo anticipo con l'obiettivo di alimentare i giochi di potere all'interno del partito. Quello che resta è un grande danno per il nostro partito", ha concluso Widmann.

