Turismo: fiera Hospitality a Riva del Garda fino al 24 marzo

(ANSA) - TRENTO, 21 MAR - "In questi tre anni abbiamo puntato su qualità e sulla redditività delle aziende. Questa, grazie ad Hospitality, crediamo sia un'opportunità per le aziende che offrono prodotti e vogliono fare qualità. Alzarla è la grande scommessa che ci siamo posti tre anni fa e solo assieme riusciremo a fare questo. Il Trentino è pronto per la primavera e l'estate e ci stiamo preparando per far conoscere il territorio ai turisti, anche italiani, grazie ad una comunicazione mirata". Così l'assessore al Turismo della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni, all'inaugurazione della 46/a fiera Hospitality, in programma a Riva del Garda, in Trentino, dal 21 al 24 marzo.

"Veniamo da un'edizione in digitale che ci ha consentito di tenere stretti i legami con la filiera dell'accoglienza e del turismo", ha aggiunto Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi. Nel corso della fiera - otto padiglioni per 38.000 metri quadrati di esposizione con 450 aziende e 4 macro aree tematiche - sono previsti show cooking, degustazioni ed eventi. Tra le novità un salone dedicato all'enoturismo, ma anche tanta formazione con 120 appuntamenti con oltre 150 relatori e focus mirati. Grazie alle competenze acquisite nell'edizione digitale del 2021, è stata creata una app che permette a visitatori ed espositori di consultare l'elenco dei prodotti e permette di rimanere connessi tutto l'anno alla community di Hospitality. (ANSA).