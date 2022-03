Escursionista recuperato di notte in val Passiria

(ANSA) - BOLZANO, 20 MAR - La scorsa notte alle 4 l'elicottero di Trentino Emergenza ha recuperato in alta val Passiria, a 3.300 metri, un escursionista austriaco di 50 anni intrappolato in un canalone, dopo una caduta. L'allarme è scattato ieri sera alle 18.45, ma vari tentativi da parte di tre elicotteri, uno austriaco e due altoatesini, causa il maltempo, non sono andati a buon fine. Poi altri due tentativi di Trentino Emergenza che, alle 4 è riuscito a raggiungere il ferito e portarlo all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Trentino Emergenza, con il primo volo, nel cuore della notte, ha lasciato una squadra del soccorso alpino a 2.000 metri di quota per tentare di raggiungere il ferito a piedi.

Per l'austriaco un'intera notte al gelo (-9 gradi) e gran lavoro delle tre centrali d'emergenza (Alto Adige, Trentino e Tirolo). Il ferito non è in gravi condizioni. (ANSA).