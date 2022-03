Droga: un arresto ai fini di spaccio a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - I carabinieri di Merano hanno arrestato un giovane con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri hanno fermato il 27enne afghano, pregiudicato per spaccio di droga, e lo hanno perquisito, ma l'uomo aveva addosso poca droga. I carabinieri hanno allora perquisito il suo domicilio, dove sono stati trovati dei grossi pacchi di droga. I carabinieri hanno complessivamente rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 830 grammi di marijuana, circa 2.600 grammi di hashish e poco più di 7 grammi di cocaina, nonché la bella cifra di 20.000 euro in contanti.

Il giovane, accompagnato in caserma è stato arrestato e accompagnato in carcere. Comparso davanti al giudice per la convalida della misura precautelare, è stato destinatario di una misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria presso la stazione CC di Merano. (ANSA).