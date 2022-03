Covid: vaccino per 'ultrafragili', al via 4. dose

(ANSA) - BOLZANO, 19 MAR - Da lunedì prossimo le pazienti ed i pazienti immunocompromessi potranno prenotare autonomamente la quarta dose del vaccino contro il Covid-19.

Dalle ore 12.00 di lunedì 21 marzo 2022 sarà possibile eseguire una prenotazione per la dose supplementare di richiamo del vaccino anti-Covid.

Per il momento, questa possibilità è riservata esclusivamente alle persone considerate particolarmente a rischio e per i malati cronici.

A partire da lunedì prossimo, dunque, per queste persone sarà possibile prenotare la vaccinazione aggiuntiva di richiamo attraverso la piattaforma Sanibook (www.asdaa.it/prenotare).

Sarà possibile prenotare anche telefonicamente tramite il Centro Unico di Prenotazione Provinciale, tel. 0471 100 100 - da lunedì a venerdì - dalle 8:00 alle 16:00.

Se la possibilità di prenotare tramite la piattaforma Sanibook non risulta attivata, pur appartenendo la persona ad uno dei gruppi a rischio indicati, è necessario rivolgersi direttamente al proprio Medico di Medicina Generale, si legge in una nota dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. (ANSA).