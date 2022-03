Covid: in Trentino nessun nuovo decesso, 425 i casi positivi

(ANSA) - TRENTO, 19 MAR - Non si registrano nuovi decessi per Covid in Trentino nelle ultime 24 ore. A darne conto è il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale dei servizi sanitari, che riporta 425 nuovi casi positivi, quasi tutti asintomatici o pauci-sintomatici: 11 sono stati rilevati al molecolare (su 194 test effettuati) e 414 all'antigenico (su 3.375 test effettuati).

Per quanto riguarda il fronte ospedaliero, si registrano dati in calo: attualmente i pazienti ricoverati sono 29 (6 in meno), di cui 1 in rianimazione (stabile). Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 9 dimissioni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 3.

I nuovi guariti sono 317, per un totale che arriva a 139.868 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate sono arrivate a 1.199.239, di cui 426.236 seconde dosi e 323.125 terze dosi, si legge nel bollettino dell'Azienda sanitaria. (ANSA).