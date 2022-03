Ucraina: da Prot.Civile Alto Adige materiale per Moldavia

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - L'Alto Adige e il Trentino forniranno una tendopoli per 500 persone nelle vicinanze della capitale moldava Chișinău, tramite la Protezione civile nazionale dopo una decisione adottata a livello europeo. L'Alto Adige fornirà 50 tende, 300 letti da campo e mille coperte. La maggior parte del materiale sarà fornito dalla Provincia di Trento, che sarà anche responsabile del convoglio composto da 18 veicoli (quattro dei quali altoatesini). Viaggeranno 43 membri dello staff, di cui nove dall'Alto Adige "È di grande interesse per noi fornire un sostegno concreto e un forte segno di solidarietà nei fatti", ha commentato l'assessore alla Protezione civile della Provincia di Bolzano, Arnold Schuler.

La destinazione si trova a circa 30 chilometri dalla capitale moldava Chișinău. La Protezione civile moldava utilizzerà il materiale trasportato sul posto. Il convoglio partirà lunedì 21 marzo da una struttura logistica della Protezione civile del Trentino, a Lavis.

"L'Agenzia per la Protezione civile ha segnalato la sua disponibilità a fornire il proprio aiuto e il dipartimento della Protezione civile nazionale, che fa parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha chiesto alla Regione Trentino-Alto Adige di consegnare un campo per 500 rifugiati ucraini alla Repubblica di Moldavia" riferisce il direttore dell'Agenzia per la protezione civile Klaus Unterweger.

La Repubblica di Moldavia, che conta 2,5 milioni di abitanti, ha già accolto 300.000 rifugiati dall'Ucraina. Come l'Ucraina e la Georgia, il paese aveva recentemente chiesto di entrare nell'Unione Europea. (ANSA).