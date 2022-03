Internet: "Digitale è reale", campagna contro l'odio in rete

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - Si chiama "://DIGITALE è REALE/" la campagna di sensibilizzazione contro l'odio in rete promossa da Provincia, Consiglio provinciale e organizzazioni della società civile. Simboli della campagna - da diversi giorni ben visibile alle pensiline dei bus e sui media locali - sono visi di persone coperti per metà da un'emoticon con la stessa espressione del loro volto: un modo per suggerire che dietro il mondo digitale ci sono persone e sentimenti reali. La campagna è stata presentata dal Presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher che ha illustrato obiettivi e contenuti della campagna insieme ai partner della politica e della società civile che hanno sostenuto l'iniziativa.

Kompatscher ha ripreso il tema della campagna per spiegare: "Il modo in cui ci relazioniamo ci cambia. E lo fa soprattutto se lo facciamo a distanza. Per questo il digitale è ancora di più reale". Kompatscher ha sottolineato che l'espressione libera del proprio pensiero è non solo lecita ma anzi auspicabile: "La diversità di visioni va espressa. Ma occorre essere educati anche quando ci confrontiamo. Non solo il digitale è reale: dev'essere anche rispettoso. Non lo si può prescrivere per legge, ma lo si acquisisce con consapevolezza".

Peter Koler, direttore del Forum Prevenzione, ha sottolineato: "Abbiamo fatto una riflessione su come la campagna può interessare, coinvolgere e attivare i gruppi target, cioè la maggioranza silenziosa, gli insicuri e le persone interessate al tema, e dare loro dei suggerimenti. È importante sapere che non abbiamo una realtà digitale separata - quindi lo smile o l'avatar che commenta sono sempre io". E' intervenuto anche Roland Turk, presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni annunciando tre azioni: la prima riguarda la produzione di brevi video per mostrare le conseguenze dell'odio in rete, incoraggiando a reagire in modo assertivo. In secondo luogo abbiamo proposto alla Rai, che rappresenta il servizio pubblico, si svolgere anch'essa opera di sensibilizzazione sui propri canali e in tutti i contenitori. Come terza azione a livello regionale promuoveremo un premio giornalistico per lavori che abbiano ad oggetto l'odio in rete. (ANSA).