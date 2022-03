Covid: un decesso e 391 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 18 MAR - Si registra un nuovo decesso da Covid-19 in Trentino. Si tratta di un uomo ultraottantenne, vaccinato ma con altre patologie, deceduto in ospedale. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale dei servizi sanitari di Trento.

I nuovi contagi individuati sono 391, di cui nove individuati con i tamponi rivelati molecolari (su 199 test effettuati) e 382 con gli antigenici (su 3.535 test effettuati). I casi attivi in provincia salgono di 29 unità a 3.354.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, i dati risultano in calo. Attualmente i pazienti ricoverati sono 35 (3 in meno di ieri), di cui uno in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati due nuovi ricoveri e quattro dimissioni.

Le vaccinazioni somministrate sono arrivate a 1.198.398, di cui 426.082 seconde dosi e 322.471 terze dosi. (ANSA).