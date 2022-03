Covid: due vittime e 701 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - Due decessi, 701 nuovi casi e i ricoveri in aumento: sono questi i dati più importanti del nuovo bollettino covid dell'Azienda sanitaria. Le vittime sono un uomo 70enne e un altro 80enne. Sono risultati positivi 47 pcr e 654 test antigenici. In terapia intensiva si trovano 4 pazienti (-1), ma nei normali reparti il numero di letti occupati sale da 48 a 54. Gli altoatesini in quarantena sono 6789 e quelli guariti 524. (ANSA).