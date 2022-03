Covid: a Bolzano un giardino di magnolie ricorda le vittime

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAR - Nel giorno in cui si ricordano le vittime del Covid, la Città di Bolzano ha inaugurato un giardino di magnolie, uno spazio verde antistante l'entrata della nuova clinica dell'ospedale San Maurizio, dedicato a chi ha perso la vita a causa della pandemia e agli operatori dell'Azienda Sanitaria quale ringraziamento per il grande impegno, le cure prestate e il lavoro svolto in questi due difficili anni.

La cerimonia si è svolta stamane alla presenza del sindaco Renzo Caramaschi, del vice Luis Walcher, del commissario del Governo Vito Cusumano, degli assessori comunali Andriollo, Rabini e Ramoser, nonché dei massimi rappresentanti dell'Azienda Sanitaria provinciale. Nelle parole del primo cittadino un commosso ricordo per chi non ce l'ha fatta a superare il Covid, male subdolo, e un grazie di cuore a nome della Città di Bolzano tutta, a quanti si sono spesi e adoperati ben oltre i compiti professionali assegnati.

Il nuovo giardino commemorativo, un'area di 450 mq nella quale sono state piantumate otto magnolie, è stato progettato e realizzato dal Servizio Tecnico Ambientale e Progettazione del Verde del Comune, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Nello specifico come alberature sono stati scelti degli esemplari di Magnolia Soulangeana 'Alba Superba', dalle fioriture bianche, a richiamare i camici del personale sanitario. Per facilitare l'attecchimento e favorire lo sviluppo delle alberature, è stata prevista la realizzazione di un terrapieno di circa 50 centimetri di altezza, con substrato adatto a rinverdimento pensile intensivo, con il relativo adeguamento dell'impianto irriguo già presente e il successivo ripristino del tappeto erboso preesistente. Costo dell'intervento: 28 mila euro. (ANSA).