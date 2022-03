Droga: Bolzano guida classifica consumo cocaina

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAR - E' Bolzano la città con il più alto consumo di pro capite di cocaina: lo si evince da uno studio dell'università di Innsbruck che ha analizzato le acque reflue in Austria e in Alto Adige. In testa alla classifica con Bolzano si trova anche la città tirolese Kufstein.

Secondo la ricerca dell'istituto di medicina legale, durante la pandemia è diminuito il consumo delle droghe sintetiche che vengono consumate nelle discoteche nel fine settimana. Questi stupefacenti vanno per la maggiore nell'est dell'Austria e meno invece nell'ovest e in Alto Adige. Il consumo delle droghe 'legali', alcool e nicotina, è invece omogeneo su tutto il territorio analizzato. L'univeristà ha analizzato le acque nere di 90 città. Secondo una stima, un milione di persone tra l'Austria e l'Alto Adige consumano stupefacenti, ovvero circa il 10% della popolazione. (ANSA).