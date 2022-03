Ucraina: Prot.Civile Trentino-AA pronta partire per Moldavia

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - Il dipartimento della Protezione civile nazionale ha trasmesso alla Protezione civile del Trentino la richiesta ufficiale della Moldavia di fornire il necessario per realizzare un campo di accoglienza da 500 posti destinato ai profughi ucraini in fuga dalla guerra. Lunedì 21 marzo - informa la Provincia di Trento - dovrebbe partire una colonna mobile composta da una quindicina di componenti per la parte trentina (Protezione civile con il servizio prevenzione rischi, vigili del fuoco permanenti e volontari, Nuvola, Croce rossa) e da una decina per la parte altoatesina. La partenza avrà luogo a patto che la situazioni non si modifichi in maniera rilevante.

Il compito della colonna mobile, in una missione della durata di circa sei giorni (con possibile estensione), sarà quello di trasportare a Chisinau il materiale per allestire il campo, come richiesto della Protezione civile della Moldavia. Verranno consegnate tende, radiatori, brandine, coperte, lenzuola, prefabbricati uso wc, gruppi elettrogeni e cucine. Sarà poi la Protezione civile moldava a decidere dove e come procedere con l'allestimento della struttura. (ANSA).