Pnrr: Vallarsa ha chiesto finanziamento di 800 mila euro

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - Anche il Comune di Vallarsa, in Trentino, ha presentato un suo progetto per accedere alle risorse del Pnrr. L'iniziativa - si legge in una nota - punta a valorizzare le ex scuole in frazione Matassone per creare non solo una struttura turistica in prossimità del campo trincerato qui presente, ma anche per dare vita a nuovi spazi di lavoro e di servizio alla collettività.

"Siamo riusciti a presentare un progetto che richiede un finanziamento di 800.000 euro - spiega l'assessore al turimo Matteo Rossaro - e prevede la ristrutturazione delle ex scuole di Matassone per creare un luogo di ricettività per il Forte di Matassone, ma anche uno spazio per promuovere la Vallarsa e uno dove una cooperativa di comunità possa creare sviluppo sociale, culturale ed economico".

Partner del progetto sono l'associazione culturale Pasubio 100anni, il Museo storico italiano della guerra e l'associazione giovani di Matassone. (ANSA).