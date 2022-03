Covid: tre decessi e 389 nuovi contagi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 16 MAR - Il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale dei servizi sanitari di Trento riporta tre decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore. Si tratta di due donne ultranovantenni, una delle quali deceduta in ospedale, e un uomo ultraottantenne, tutti e tre vaccinati e con altre patologie.

I nuovi casi positivi sono 389, di cui 15 risultati positivi ai tamponi molecolari (su 304 test effettuati) e 374 ai test antigenici (su 3.367 effettuati). I casi attivi in provincia di Trento sono 3.133 (115 in più di ieri).

Sul fronte ricoveri, si registrano 39 i pazienti covid negli ospedali trentini, di cui due in rianimazione. Ieri sono stati registrati otto nuovi ingressi e due dimissioni.

I vaccini somministrati hanno raggiunto quota 1.197.300, di cui 425.930 seconde dosi e 321.564 terze dosi. (ANSA).