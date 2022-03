Ucraina: Kompatscher,contributo spese a chi ospita rifugiati

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - Prevedere un contributo spese per i privati che ospiteranno profughi dall'Ucraina. E' la richiesta rivolta al governo dai presidenti di Regioni e Province autonome durante la riunione di ieri del Comitato emergenza profughi dall'Ucraina, coordinato dal capo della protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio. Lo ha riferito il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher. Al governo è stato chiesto anche di prevedere risorse per ristorare le spese aggiuntive a cui Regioni e Province autonome dovranno far fronte. (ANSA).