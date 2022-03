Ucraina: Fugatti, pronti a raddoppiare capacità accoglienza

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Il Trentino è pronto a raddoppiare la propria capacità di accoglienza dei profughi dall'Ucraina passando dagli attuali 200 a 400 posti circa. Lo ha fatto sapere - informa una nota - il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, al Commissariato del Governo, che ha intavolato con il sistema delle regioni una serie di riunioni operative per affrontare i nodi della assistenza ai cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

"Ci sembra che la sensibilità e il senso di responsabilità anche su questo versante siano valori condivisi a livello sia di Regioni, sia di Stato, che ha aperto alla possibilità di coprire con propri fondi anche queste particolari esigenze. Al tempo stesso il sistema trentino sta rispondendo con attenzione e solidarietà, lo dimostra la disponibilità che registriamo da parte dei Comuni, come pure della cooperazione, che mettono a disposizione di eventuali nuovi arrivi proprie strutture abitative", ha detto Fugatti, ricordando anche la risposta dell'associazionismo locale.

Per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi in Trentino, il Cinformi comunica che sono 177 le persone in questo momento presenti nelle strutture nell'ambito del protocollo d'intesa col Commissariato del Governo, su un totale di 1.111 profughi che si sono rivolti alla Provincia per regolarizzare la propria posizione. In questo momento ci sono 2.632 posti letto resi disponibili tra pubblico e privato, compresi i 721 posti letto resi disponibili in famiglia. La Croce Rossa del Trentino che sta contribuendo alla gestione e all'assistenza di bambini ammalati di tumore. (ANSA).