Re delle evasioni Max Leitner torna in libertà vigilata

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - Il 're delle evasioni' Max Leitner, in carcere dallo scorso settembre, si trova ora in libertà vigilata. Il giudice ha infatti accolto la richiesta degli avvocati difensori Angelo Polo e Martin Fill di revocare la misura cautelare in carcere, ritenuta incompatibile con le condizioni di salute psicofisiche di Leitner, che è stato giudicato seminfermo di mente al momento dei fatti dal perito, lo psichiatra Ivano Simioni. Proprio oggi si è infatti conclusa la perizia, in incidente probatorio, e Leitner è stato valutato seminfermo, per un disturbo di personalità, ma con pericolosità sociale attenuata. Ora è in libertà vigilata, a Merano, con una serie di prescrizioni, e dovrà anche seguire una terapia psichiatrica.

Leitner, 62 anni, era stato arrestato lo scorso settembre a Bolzano sud per resistenza, detenzione di armi e ricettazione, dopo che dalla sua auto, sulla quale viaggiava assieme ad un conoscente austriaco, erano stati esplosi due colpi di pistola contro l'auto, parcheggiata, di una prostituta. La difesa di Leitner ha annunciato di voler chiedere il patteggiamento.

