Covid: un decesso e 482 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Si registra un nuovo decesso da Covid-19 in Trentino: si tratta di un uomo, ultracinquantenne, vaccinato ma con patologie pregresse, deceduto in ospedale. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

Nelle ultime 24 ore si registrano anche 482 nuovi contagi, di cui 19 rivelati con i tamponi molecolari (su 324 test effettuati) e 463 con gli antigenici (su 4.517 test effettuati). I casi attivi in provincia salgono di cento unità, a 3.018.

Sul fronte ospedaliero, i dati risultano ancora in calo: attualmente i pazienti ricoverati sono 34, di cui due in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati sei nuovi ricoveri e otto dimissioni.

Le vaccinazioni somministrate sono arrivate a 1.196.723, di cui 425.865 seconde dosi e 321.075 terze dosi. (ANSA).