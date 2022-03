Covid: un decesso e 1.108 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - Ancora un decesso per il Covid-19 e oltre mille nuovi positivi in Alto Adige. Lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale i cui laboratori, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 1.108 nuove infezioni. Di queste, 64 sono state rilevate sulla base di 785 tamponi pcr (287 dei quali nuovi test) e 1.044 sulla base di 7.137 test antigenici.

L'incidenza settimanale per 100.000 abitanti è comunque stabile a 770 (uno in meno rispetto ad ieri), ma il numero delle persone attualmente positive è in crescita: sono 6.190 con un aumento di 788.

La nuova vittima della pandemia in Alto Adige è una donna ultranovantenne. Il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.429.

In aumento anche i ricoveri: sono 3 (uno in più) i pazienti assistiti in terapia intensiva e 60 (9 in più) nei nei normali reparti ospedalieri. Altri 31 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (12 in meno rispetto al 7 marzo) e 10 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

Cresce anche il numero delle persone in quarantena o in isolamento domiciliare: sono 6.647, con un aumento di 880 rispetto ad ieri. I guariti sono 319 per un totale di 190.348.

