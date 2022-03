Comune Trento, divieto consumo alcolici in piazza Portela

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha firmato un'ordinanza urgente che stabilisce che a partire dal 16 marzo, e fino al 16 aprile 2022, entrerà in vigore, nelle zone limitrofe a Piazza della Portela, il divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche e la detenzione anche in contenitori chiusi, ad esclusione del consumo effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati. Il divieto riguarda piazza della Portela, Via Roma (da piazza della Portela fino a via San Giovanni), via Prepositura, piazza Leonardo da Vinci e via Torre Vanga (da piazza da Vinci fino a galleria Torre Vanga).

Il provvedimento - informa il Comune di Trento - è stato preso per i ripetuti fenomeni di degrado, quali l'abbandono di rifiuti, l'espletamento di bisogni corporali in luogo pubblico, schiamazzi e disturbo della quiete aggravate dall'abuso di alcol. La zona inoltre è stata in più occasioni oggetto di segnalazioni da parte di cittadini e comitati, che lamentano fenomeni di spaccio di stupefacenti, degrado e disturbo. (ANSA).