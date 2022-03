Alto Adige: 50 anni autonomia, Kompatscher domani a Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 15 MAR - Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, sarà domani a Vienna dove incontrerà il presidente austriaco Alexander Van der Bellen, il cancelliere Karl Nehammer ed il sindaco e Landeshauptmann di Vienna Michael Ludwig.

Al centro dei colloqui ci sarà la partecipazione dei politici austriaci agli eventi in programma per celebrare i 50 anni del secondo Statuto di autonomia ed i 30 dal rilascio della quietanza liberatoria da parte dell'Austria. Queste ricorrenze, ha detto Kompatscher, "sono l'occasione per vedere cosa ha funzionato, ma anche per parlare degli sviluppi in senso opposto". In particolare, il presidente altoatesino pensa alle conseguenze della riforma costituzionale del 2001 a seguito della quale, anche per il mancato coordinamento dello Statuto di autonomia, "ci sono situazioni problematiche costituite soprattutto da sentenze della Corte costituzionale che tendenzialmente svuotano le nostre competenze perché riconoscono una competenza trasversale allo Stato". "Anche di questi temi parleremo a Vienna", ha concluso Kompatscher. (ANSA).