Principio d'incendio in albergo a Mantana, nessun ferito

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - Principio d'incendio ieri sera in un albergo a Mantana, nei pressi di San Lorenzo di Sebato. Ha preso fuoco un'asciugatrice in lavanderia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, che hanno tempestivamente spento le fiamme. I quasi cento ospiti dell'albergo sono stati tratti in salvo, alcuni sono stati trasportati in ospedale per dei controlli, ma nessuno ha riportato ferite. A conclusione dell'intervento gli ospiti sono potuti tornare nelle loro stanze. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Brunico e Bressanone. (ANSA).