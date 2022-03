Kompatscher e Achammer, uniti nello spirito della Svp

(ANSA) - BOLZANO, 14 MAR - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher e il segretario Svp Philipp Achammer intervengono con un messaggio congiunto, inviato ai rappresentanti locali e ai sindaci del partito, in merito all'intervista del presidente della Provincia al portale Alto Adige Innovazione.

"Come previsto dagli statuti, la Volkspartei è impegnata in un costante bilanciamento degli interessi. Raggiungere questo equilibrio è una sfida quotidiana. In questo senso, le dichiarazioni rese nell'intervista non erano in alcun modo una critica alla legittima rappresentanza degli interessi o della direzione del partito, al contrario: va visto proprio come impegno per la proporzionale, l'autonomia e la natura del partito di raccolta, con il compito di rappresentare tutti gli interessi in modo equilibrato", sottolineano Kompatscher e Achammer.

"Questo si evince chiaramente leggendo l'intervista originale. Così si chiariscono anche gli articoli di altre testate che hanno utilizzato alcuni passaggi strappati dal contesto. Siamo uniti dall'obiettivo di bilanciare i diversi interessi nello spirito di un partito di raccolta, mantenendo la propria area di responsabilità", concludono il governatore e il segretario Svp. (ANSA).