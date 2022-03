Al via progettazione e costruzione galleria 'Pala Rossa'

(ANSA) - LAMON, 14 MAR - E' stato illustrato oggi a Lamon il protocollo d'intesa con il quale Regione Veneto, Provincia autonoma di Trento, Anas e Veneto Strade si impegnano al finanziamento delle attività di progettazione e costruzione della galleria "Pala Rossa" nel comune di Lamon. "Oggi - rileva il presidente della Regione Luca Zaia - si aggiunge un ulteriore e fondamentale tassello per la viabilità del bellunese: si sblocca infatti un progetto il cui iter è stato lungo e che ora può finalmente procedere spedito verso la realizzazione. Questa infrastruttura cambierà il volto del territorio non solo in termini di efficienza della rete stradale ma anche in termini di sicurezza: le ricadute saranno quindi positive e trasversali".

In base al Protocollo d'Intesa, si prevede la realizzazione della galleria "Pala Rossa" e dell'adeguamento del piano viabile della Strada statale 50 del Grappa e del Passo Rolle, nel comune di Lamon.

Secondo il progetto definitivo redatto da Veneto Strade, l'opera sarà lunga 950,24 metri, di cui 84,82 metri in galleria artificiale presso l'imbocco sud e 17,5 metri in artificiale presso l'imbocco nord. Il costo complessivo dell'intervento è pari a 25.010.000 euro, di cui 8.010.000 euro dal fondo per i Comuni confinanti, 9.000.000 euro dalla Provincia di Trento e 8.000.000 euro da Anas.

"Si tratta di un'opera molto attesa e determinante per gli abitanti di Primiero e Vanoi - ha spiegato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti - è inoltre un'esempio fattivo di collaborazione tra territori confinanti in luoghi di montagna dove la viabilità non è sempre facile. Con questa galleria e con gli altri investimenti programmati sul Primiero, pensiamo al collegamento San Martino/Passo Rolle, credo che possiamo guardare con molta fiducia allo sviluppo di questi territori". (ANSA).