Covid: un decesso in Alto Adige, ma migliorano ricoveri

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - L'Alto Adige registra un decesso (una donna ultranovantenne) e 341 nuovi casi. La situazione nei normali reparti ospedalieri è in netto miglioramento. I letti occupati sono 52, ovvero 8 in meno rispetto a ieri, ma in terapia intensiva i pazienti passano da uno a due. In quarantena si trovano 6.081 altoatesini e 498 sono stati dichiarati guariti.

Sono 252 i nuovi contagi rilevati in Trentino nelle ultime 24 ore, mentre il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria riporta anche oggi le non riporta decessi attribuibili al covid-19. Anche sul fronte scuola la situazione va migliorando, con zero classi in sospensione della didattica in presenza.

Negli ospedali invece lieve aumento del numero dei ricoverati per effetti dei nuovi ricoveri che sono stati superiori alle dimissioni: 4 contro 1. Il totale dei pazienti al momento è dunque pari a 37, compresi i due che rimangono in terapia intensiva. I guariti infine oggi sono 257, per un totale da inizio pandemia pari a 138.132. (ANSA).