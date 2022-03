Tirolo: Ingrid Felipe non sarà capolista dei verdi nel 2023

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAR - Ingrid Felipe non sarà capolista dei verdi alle elezioni del land Tirolo nel 2023. L'annuncio è stato fatto ieri sera dalla vice governatrice e assessora alla viabilità. In Tirolo il governatore Guenther Platter dei popolari Oevp dal 2013 governa con i verdi. Il rapporto con la sua vice è quasi sempre apparso disteso e costruttivo.

Ora però la 43enne ha dichiarato che resterà in carica fino alla fine delle legislatura, ma non guiderà il suo partito nella prossima campagna elettorale. Per il momento il gruppo verde nell'assemblea tirolese ha escluso un immediato rimpasto. Il partito ora dovrà comunque trovare un nuovo capolista, capace di guidarlo anche in caso di un ritorno all'opposizione. (ANSA).