Snowboard: Marc Hofer vince slalom parallelo a Piancavallo

Sulle nevi del Friuli Venezia Giulia Marc Hofer, solamente undicesimo in fase di qualifica, è riuscito a sconfiggere in una big finale il compagno di squadra Edwin Coratti. Il 24enne carabiniere altoatesino dopo aver eliminato in semifinale il leader della classifica generale, il sudcoreano Sangho Lee - vincitore della small final -, ha messo in mostra tutto il meglio del suo repertorio per ottenere la prima vittoria in carriera. Seconda posizione per Coratti al dodicesimo podio della carriera, quarto in slalom.

Ma non finisce alle prime due posizioni la grande giornata dell'Italia con ben sei atleti nei primi quindici posti. Aaron March ha terminato quinto, seguito in settima posizione da Gabriel Messner e appena fuori dai primi dieci, undicesimo, Roland Fischnaller con Mirko Felicetti, 13esimo.

Classifica generale maschile che, a due gare dalla fine, vede sempre in testa Sangho Lee con 494 punti, seguito dal tedesco Stefan Baumeister (oggi quarto) a 456 ed il russo Dimitrii Loginov, oggi assente per le note vicende extra sportive, con 326 punti.

In campo femminile vittoria in ex aequo per la svizzera Julie Zogg e la giapponese Tsubaki Miki, in una finale molto emozionante. Terza la tedesca Ramona Hofmeister che ha sconfitto nella finalina l'austriaca Daniela Ulbing. Sono riuscite a centrare la top ten le uniche due italiane in gara Nadya Ochner e Lucia Dalmasso, rispettivamente al settimo e nono posto.

