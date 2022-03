Da Trento a Budapest con e-skate, bolzanino entra nel Guinness

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAR - Entra ufficialmente nel Guinness dei primati il bolzanino Stefano Rotella che la scorsa estate ha percorso con l'e-skate i 1.377 chilometri che separano Trento da Budapest. Per portare a termine l'impresa il disegnatore tecnico 35enne ha implementato il suo skateboard elettrico con un kit di conversione elettrica che gli ha garantito una maggiore autonomia. Dopo 13 giorni di viaggio lunghe le ciclabili in Italia, Austria e Ungheria Rotella è arrivato a Budapest. "Il momento piu' difficile e' stato una giornata di pioggia e freddo. Era davvero dura, ho avuto qualche esitazione, ma ho portato a casa l'obiettivo", aveva detto dopo il viaggio.

Dopo lunghi mesi di attesa ora è arrivata la notifica del suo record grazie ai dati gps, le foto e i video fatti durante il viaggio. "Longest journey by electric skateboard", si legge nella comunicazione ufficiale. Per Rotella si realizza così un sogno. "L'ufficialità del record è una ulteriore spinta per la mia prossima impresa: percorrere con l'e-skate le Florida Keys, il famoso collegamento stradale sul mare da Miami a Key West", racconta Rotella all'ANSA. (ANSA).