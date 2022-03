Covid: nessun decesso e meno ricoveri in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - Il Trentino registra un'altra giornata senza decessi causati da Covid-19. Ne dà conto il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche di 313 nuovi contagi: 5 casi positivi al molecolare (su 218 test effettuati) e 308 all'antigenico (su 3.044 test effettuati). I molecolari poi confermano 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Notizie confortanti anche dal fronte ospedaliero. Attualmente i pazienti ricoverati sono 34, di cui 2 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 4 nuovi ricoveri e 13 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano scese a zero. I nuovi guariti sono 241, per un totale che arriva a 137.875 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate sono arrivate a 1.195.035, di cui 425.552 seconde dosi e 319.754 terze dosi. (ANSA).